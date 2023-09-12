Изола: Трасса в Сингапуре стала быстрее

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Гонка в Сингапуре будет непростой для Pirelli, но шинники ждут её с оптимизмом…

Марио Изола, Pirelli: «Заключительная часть этого длинного сезона, в ходе которого Формула 1 побывала на трех континентах и в 16 часовых поясах, начнётся в этот уик-энд в Сингапуре. Когда-то это был первый этап при искусственном освещении, а сейчас в календаре таких несколько.

С технической точки зрения Marina Bay – типичная уличная трасса: извилистая с множеством поворотов, многие из которых 90-градусные. Небольшая ошибка может дорого стоить, а конфигурация подразумевает высокий уровень прижимной силы.

В этом году трасса изменилась из-за строительных работ в районе Марина-Бэй – её часть, где раньше находились 16-19 повороты, теперь представляет собой 400-метровую прямую. Трасса должна стать быстрее, поскольку уменьшилась общая длина круга, а её конфигурация стала более плавной. Посмотрим, повлияет ли это на стратегию, поскольку теоретически может увеличить возможности для обгона.

Эта трасса не особенно нагружает резину, но задние шины нужно тщательно контролировать в фазе разгона на выходе из медленных поворотов. Температура воздуха обычно стабильно высокая, поскольку Сингапур находится всего в 150 километрах от экватора, что повышает риск перегрева».