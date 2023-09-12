Карлос Сайнс о том, что бы он прежде всего изменил в Ф1

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Буквально вчера мы приводили ответ Даниэля Риккардо на вопрос о том, что бы он прежде всего изменил в Формуле 1. Следующим гонщиком, которого ведущие видеоподкаста P1 Мэтт Галлахер и Томми Беллингхэм об этом спросили, был Карлос Сайнс.

Он предложил два варианта, и они прозвучали в разных частях очередного выпуска подкаста – готового ответа у испанского гонщика Ferrari не было, поэтому он решил вернуться к этой теме вновь. Но оба варианта по-своему интересны. Итак, Карлоса попросили назвать какое-то одно правило Формулы 1, которое он скорректировал бы в первую очередь, и объяснить, почему это стоит сделать..

«Сложный вопрос, но если надо назвать что-то одно, то я бы предложил всем нам раз в год гоняться в Макао на машинах Формулы 3, – ответил Сайнс на 14-й минуте разговора с Мэттом и Томми. – Это было бы безумно интересно! Только представьте, 20 гонщиков Формулы 1 будут соревноваться в Макао!

Возможно, на этой городской трассе даже за рулём одинаковых машин будет какой-то разброс результатов, но если всех нас буквально завтра отправить в Барселону, то в нормальных погодных условиях в режиме квалификации, когда в распоряжении каждого гонщика будет шесть комплектов новой мягкой резины, разница в результатах между первым и последним будет не больше 0,5 секунды.

А если в следующий уик-энд отправиться в Сильверстоун, то парень, который был 20-м в Барселоне, может показать 3-й или 4-й результат. Потому что, например, неделю назад он был просто не в настроении. Но опять все результаты уложатся в полсекунды, максимум в шесть десятых».

Но это была лишь первый, спонтанный ответ на вопрос. А когда Карлос немного подумал, то под конец получасового разговора он предложил другой вариант.

«Вот что мне только что пришло в голову, – сказал он. – В те уик-энды, когда проводится спринт, я бы всё-таки предложил формировать стартовое поле субботней гонки по реверсивному принципу – в порядке, обратном расположению гонщиков в личном зачёте чемпионата.

Только представьте: Макс Ферстаппен стартует последним. Гонщики Ferrari – примерно в районе 14-й или 16-й позиций. И если при этом начислять очки первой десятке, то я, стартуя 14-м, прикинул бы, что смогу добраться до первой десятки или даже пятёрки. Макс, стартуя 20-м, разумеется, тоже будет уверен, что сможет добраться до первой десятки. А те, кто начинает гонку в районе 8-й позиции, будут понимать, что это, может быть, их единственная за весь год возможность заработать очки.

В общем, те, кто стартует из первых рядов, будут сражаться так, словно это главная гонка в их жизни. И тогда мы увидим невероятно захватывающую борьбу на трассе! При этом спринт никак не скажется на основной гонке уик-энда, которую всё равно все хотят выиграть.

Между прочим, некоторые гонщики уже предлагали такую идею. Если вы хотите, чтобы уик-энд со спринтом проходил по-настоящему интересно, сделайте так, чтобы субботняя гонка как-то отличалась от Гран При. Почему бы не попытаться?..»