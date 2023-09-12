Мик Шумахер: Пока не все места заняты, шансы остаются

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Мик Шумахер по-прежнему остаётся без контракта на 2024 год, и в его шансы вернуться в Формулу 1 в качестве гонщика какой-либо из команд не особо верит даже его друг Себастьян Феттель. Однако сын семикратного чемпиона мира не расстаётся с надеждой, и он по-своему прав в том, что пока не все места заняты, вероятность благоприятного исхода всё-таки отлична от нуля.

«Надежда умирает последней, – заявил он в интервью немецкому агентству SID. – Пока не все места заняты, шансы остаются. В предыдущие два-три года мы видели примеры того, что ситуация может изменится даже тогда, когда подписаны все контракты. Поэтому расставаться с надеждой было бы неправильно.

Разумеется, я продумываю разные сценарии, у меня есть и план B, и в настоящее время я занимаюсь его подготовкой».

В любом случае, у Мика не так много вариантов: формально пока остаются вакансии в Williams и Alfa Romeo – в британской команде не торопятся продлить контракт с Логаном Сарджентом, в швейцарской – с Гуаньюем Чжоу.

Не исключено, что Мик останется резервным гонщиком Mercedes, тем более он не считает пропущенный сезон зря потерянным временем: «Этот опыт во многом оказался полезным, возможно, он дал мне даже больше, чем я ожидал. Прежде всего мне помогает возможность заниматься на симуляторе, а кроме того, я смог по-настоящему узнать, как работает топ-команда.

Разумеется, когда наблюдаешь за гонками только со стороны, это вызывает болезненные переживания. Я солгу, если скажу, что это мне нравится. Я гонщик, и меня интересует только возможность бороться за победы. Но надо считаться с реальностью, работать над собой, продолжать вести переговоры с командами и пытаться их заинтересовать».

Когда Шумахера спросили, как именно он это делает, немецкий гонщик дал такой ответ: «Я говорю, что они ещё не видели настоящего Мика».