Перес: В Сингапуре я проведу мой 250-й Гран При

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Гонщики Red Bull Racing готовятся к предстоящему Гран При Сингапура, где им предстоит решать немного разные задачи: Макс Ферстаппен намерен отыграться после прошлогодней неудачи, а Серхио Перес хотел бы повторить успех, ведь победа тогда досталась ему. Тем более, предстоящий этап станет 250-й гонкой в его карьере в Формуле 1.

Макс Ферстаппен: «Я в предвкушении вечерней гонки в Сингапуре, ведь Марина-Бей – классная трасса. Будет интересно посмотреть, как на поведении нашей машины скажется изменённая конфигурация трассы, и как она повлияет на выбор настроек. Думаю, мы будем проезжать круг намного быстрее.

Из оставшихся гонок сезона именно сингапурский уик-энд, вероятно, станет одним из самых сложных, ведь на городской трассе борьба обычно обостряется, а результаты становятся плотнее. О жаре и высокой влажности я уже не говорю.

В прошлом году в Сингапуре нам не повезло, но надеюсь, что на этот раз наши дела пойдут немного лучше, а мы, конечно, приложим все усилия, чтобы заработать как можно больше очков».

Серхио Перес: «Я с нетерпением жду возвращения с Сингапур, где год назад провёл, возможно, одну из лучших гонок моей карьеры. Из-за жары, сложных условий на трассе и необходимости сохранять предельную концентрацию нам тогда пришлось очень непросто. Конечно, я бы хотел вновь выиграть гонку, но с этим могут быть сложности, ведь при новой конфигурации скорости на 3-м секторе трассы вырастут, а кроме того, ожидается дождь.

Предвижу, что будет весело!

В этот уик-энд мне предстоит мой 250-й Гран При, и начиная карьеру, я никогда не мог представить, что мне суждено так много раз садиться за руль машины Формулы 1. Сбылась моя мечта, и все эти годы я с гордостью представляю Мексику по всему миру. Разумеется, в это воскресенье мне бы хотелось порадовать моих болельщиков очередной победой.

Специально для сингапурского уик-энда, чтобы отметить юбилейную гонку, я подготовил особую версию оформления шлема и думаю, что вечером в лучах прожекторов он будет смотреться очень здорово!»