Тото Вольфф: Борьба станет ещё более плотной

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В Mercedes с оптимизмом ждут очередной серии сдвоенных Гран При в Сингапуре и Японии…

Тото Вольфф: «В Монце мы добились максимально возможного результата с нашей машиной. Это было важно, чтобы обеспечить себе второе место в Кубке конструкторов. На трассе, которая не подходит W14? мы всё равно оказались конкурентоспособны. Отрадно видеть, что она демонстрирует хорошие результаты на разных трассах.

У нас было несколько дней на подведение итогов, а впереди ещё одна серия из двух Гран При подряд. Этап в Сингапуре – это уникальный вызов для каждой команды. При высокой температуре и влажности непросто приходится всем – гонщикам, машинам и сотрудникам команды.

В этом году на ухабистой трассе в Сингапуре произошли некоторые перемены, она стала более плавной и с меньшей нагрузкой на шины. Борьба с ближайшими конкурентами окажется ещё более плотной. Расстановка сил в средней группе меняется буквально каждую неделю».