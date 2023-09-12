Валттери Боттас: Новинки должны помочь сделать шаг вперёд

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Валттери Боттас на предыдущем этапе в Монце финишировал в первой десятке, и хотя это довольно скромное достижение, команду Alfa Romeo результат вдохновил, и теперь она надеется заработать очки в Сингапуре.

Валттери Боттас: «В Монце мы вновь вернулись в призовую десятку, и это хорошо. После нескольких трудных гонок нам был очень нужен этот результат, тем более, на домашнем Гран При нас поддерживали коллеги по команде – их было немало на трибунах автодрома, что придавало происходящему особое значение.

Впрочем, единственное добытое очко – это мало, мне хочется зарабатывать больше, но до конца сезона ещё восемь гонок, и мы будем атаковать до самого финала в стремлении достичь наших целей.

Сингапур – уникальная трасса, где особенности городского кольца и погодные условия создают дополнительные сложности. К этому уик-энду мы готовим ряд новинок, что должно помочь сделать ещё один шаг вперёд, и мне хочется поскорее испытать модернизированную машину на трассе.

Команда на базе в Хинвиле продолжает упорно трудиться, стараясь сделать шасси более эффективным, а наша задача – просто продолжать атаковать и стараться использовать любую возможность для достижения успеха».

Гуаньюй Чжоу: «В этом сезоне сингапурская гонка – самая близкая географически к моей родине, поэтому я считаю её особенной. В прошлом году болельщики на трибунах невероятно здорово меня поддерживали, а сейчас в Сингапур приедут мои друзья и моя семья, но, конечно, я буду максимально сосредоточен на достижении хороших результатов.

Здорово, что в Монце команде удалось вернуться в первую десятку, это подтверждает, что мы по-прежнему в состоянии добиваться успеха и выполнять поставленные перед нами задачи.

После схода с дистанции в прошлогоднем Гран При Сингапура, когда меня выбили с трассы, хочется выступить более успешно и заработать для команды очки.

В этот уик-энд мы представим несколько технических новинок – будем надеяться, что они позволят нам сделать ещё один шаг вперёд и бороться с соперниками. Впереди восемь гонок, в том числе три этапа со спринтом, и у нас ещё немало возможностей пополнить счёт заработанных очков и улучшить положение команды в Кубке конструкторов».