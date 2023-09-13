Берни Экклстоун: Шансы Массы равны нулю

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Месяц назад Фелипе Масса официально уведомил FIA и Формулу 1 о намерении обратиться в суд с иском по поводу их сговора и бездействия по ходу сезона 2008 года после аварии Нельсона Пике-младшего.

Идея подать судебный иск возникла у бывшего гонщика Формулы 1 с подачи Берни Экклстоуна. В марте Берни дал интервью, в котором заявил, что ему и тогдашнему президенту FIA Максу Мосли с самого начала было известно о преднамеренном характере аварии Пике, поэтому результаты гонки стоило аннулировать, что позволило бы выступавшему за Ferrari Фелипе Массе выиграть чемпионский титул.

Позднее Берни уверял, что не помнит, чтобы давал подобное интервью, а в свежем комментарии для швейцарской Blick оценил шансы бразильца на успех судебного разбирательства: «Клан Массы делает это только из-за денег, но их шансы равны нулю.

Льюис Хэмилтон и Mercedes могли подать иск против FIA после не самого чистого финала сезона в Абу-Даби в 2021 году».