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Босс Liberty Media Грег Маффей на конференции в Сан-Франциско заявил, что все команды готовы досрочно продлить Договор согласия, истекающий в конце 2025 года, поскольку видят в этом определённые преимущества.

Договор согласия определяет обязательства владельца коммерческих прав и команд, которые гарантируют своё участие в чемпионате в обмен на процент призовых средств.

Грег Маффей: «Почти всегда в истории Договор согласия до последнего момента обсуждался в спорах, но сейчас ситуация изменилась. Я благодарен Чейзу Кэри и Стефано Доменикали за изменение позиции команд, с которыми мы сейчас действуем гораздо сплочённее. Это не значит, что они готовы получать меньше, но все согласны с тем, что мы зарабатываем эти деньги вместе, что это наш общий продукт.

Команды видят для себя выгоду от режима, который мы вместе создали, видят выгоду от продления этой сделки. И мы обсуждаем её досрочное продление на сегодняшних условиях. Команды видят, что мы привлекаем спонсоров, подписываем выгодные контракты с промоутерами и вещателями, расширяем аудиторию – в этой ситуации они ничем не рискуют. Команды это устраивает, поэтому все они хотят продлить действующий Договор».