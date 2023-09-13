Лоусон: Вышло так, что я привезу отца в Сингапур

Даниэль Риккардо приедет в Сингапур для участия в рекламных акциях AlphaTauri, но за руль его машины вновь сядет Лиам Лоусон…

Юки Цунода: «Этап в Монце прошёл не очень удачно, хотя до дня гонки мы показывали хороший темп, что свидетельствует о достигнутом прогрессе.

После этого мой график был очень напряженным, начиная с поездки в Венецию на премьеру фильма "Whatever it Takes", рассказывающего о нашей команде. Это моя вторая поездка в поистине уникальную Венецию. Фильм получился интересным, позволил заглянуть за кулисы, узнать о том что я не знал прежде.



После этого я отправился в Германию, на шоу Red Bull на северной петле Нюрбургринга, где Себастьян Феттель пилотировал одну из своих старых машин Red Bull Racing. Я выступал на Honda NSX GT3, впервые сев за руль такой машины и впервые выехав на эту трассу, так что для меня всё было в новинку! Трасса оказалась сложной, с большим количеством слепых поворотов и перепадов высот. Не могу представить, каково это – гоняться там машинах Формулы 1 прошлых лет.

Впереди поездка в Азию, где нас ждёт серия из двух гонок подряд. Мне нравится выступать в Сингапуре, в прошлом году в сложных условиях я пробился в финал квалификации на подсыхающей трассе.

Если говорить о конфигурации, то в Сингапуре настоящая уличная трасса, каждый её участок – дорога общего пользования, а состояние асфальта меняется в каждой сессии. Важно постепенно наращивать темп и проезжать как можно больше кругов, чтобы обрести уверенность в машине. В первой тренировке мы оценим состояние трассы и получим первое представление о поведении машины, чтобы понять, подходит ли она для этой трассы, а потом будем готовиться к квалификации. В этом году трасса немного изменилась на третьем секторе, что может увеличить возможности для обгона».

Лиам Лоусон: «В Монце я чувствовал себя увереннее, чем в Зандфорте, хотя мне ещё многому предстоит научиться. Когда за рулём такой машины вы чувствуете себя более комфортно, это может иметь большое значение. После двух гонок я лучше понимаю разницу между составами шин, что тоже важно. Я бы сказал, что в Монце всё прошло довольно успешно, хотя было обидно не заработать очки, финишировав от них так близко. Если бы я лучше стартовал, всё могло сложиться иначе, но пока я только учусь и рад двигаться вперёд.

В прошлом году я приезжал в Сингапур в роли резервного пилота, а в детстве очень любил эту трассу. Вероятно потому, что гонка проходила ночью и выглядела очень здорово. Я постоянно выбирал эту трассу в играх о Формуле 1. Отец каждый год обещал мне, что возьмет меня на Гран При Сингапура, в итоге мы так и не поехали, но он приедет на Гран При в этот уик-энд – теперь я его взял. Я знаю, что предстоящая гонка будет очень сложной физически, так что даже хорошо тренированным гонщикам приходится непросто».