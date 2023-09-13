REC: Финальный этап сезона – Гран При Авторадио

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23 сентября участники Российской серии гонок на выносливость (REC) выйдут на старт четвертого, заключительного этапа «длинных» гонок сезона 2023 на подмосковной трассе Moscow Raceway. Лидер абсолютного зачета серии, а также победители и призеры в классах будут определены среди более чем пятидесяти экипажей.

В этом году три из четырех этапов четырехчасового марафона проходят на подмосковной трассе Moscow Raceway. Старт гонки в 15.00, финиш в 19.00. Вход зрителей на автодром будет доступен с 12.30 по московскому времени.

Финал сезона обещает стать ярким и запоминающимся как для зрителей, так и для команд. В данный момент ожидается участие около 30 экипажей в пяти классах. Хедлайнером гонки станет экипаж №26 команды G-Drive Racing во главе с Романом Русиновым, самым титулованным пилотом в пелотоне.

Российская серия гонок на выносливость – это триумф скорости и спортивного духа в лучших традициях Ле-Мана, а также настоящий парад самой разной, часто уникальной техники. Зрители увидят Mercedes AMG, Lamborghini Gallardo, Chevrolet Corvette, Marussia GT, KTM X-Bow, BMW М-серии, Porsche, Toyota Supra, Shortcut и множество других интересных машин.

Заявки продолжают поступать, но уже известно, что в финале серии примут участие ещё несколько новых экипажей: Семён Чернис и Сергей Чикунов на Mercedes E190 команды ClassicCar Racing (GT Light), Максим Васильев и Дмитрий Богатенков на Seat Cupra (GT Pro), а команда YADRO Motorsport впервые в истории участия в REC выставит на гонку сразу два своих автомобиля.

Второй пилот экипажа G-Drive Racing на спортпрототипе G01 пока не подтверждён. Более того, команда сообщила, что в гонке примет участие ещё один экипаж с именитым пилотом, но подробности пока держатся в секрете.

Анастасия Бендикова, директор спортивного клуба АСПАС, генерального организатора серии: «Всего в этом сезоне заявилось около 50 экипажей и более 100 пилотов. Серия активно развивается, привлекая всё больше участников, партнеров и зрителей. Финальный этап определит победителей и призеров серии во всех классах, экипаж-лидер абсолютного зачета серии, а также пилота, который наберет максимальное количество очков в личном абсолютном зачете REC.

На первый взгляд можно предположить, что в нашем соревновании может выиграть только пилот, который выступает в экипаже на самом мощном автомобиле, способном на постоянное лидерство на каждом этапе. Однако, чтобы подчеркнуть демократичность серии и особенность длинных гонок, уже перед финалом раскрываю секрет, что больше всего шансов на лидерство в личном зачете у пилотов GT Light, не самого «заряженного» класса серии.

Ведь «эндуранс» это не только превосходство в скорости и надежность техники, но и мастерство пилотов, постоянное участие в гонках и воля к победе».

В этом году каждый этап REC не просто соревнования, это настоящий праздник для всей семьи. 23 сентября на площадке рядом с паддоком вновь будет организована развлекательная программа: участие зрителей в предстартовой процедуре, прогулки по пит-лейн, экскурсии в боксы команд и по гоночной трассе, дрифт, гоночное такси, детский автослалом, полёты на вертолете и воздушном шаре, скейт-зона, дрифт-трайки, а также детская площадка, созданная страховой компанией «Росгосстрах Жизнь».

В программу впервые войдут тест-драйвы премиальных китайских марок автомобилей.

Для тех, кто не сможет приехать на автодром, как всегда будет организована прямая трансляция на каналах ТВ Старт и в группе РОСГОНКИ в VK.