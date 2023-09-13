Автоспорт
REC: Финальный этап сезона – Гран При Авторадио
23 сентября участники Российской серии гонок на выносливость (REC) выйдут на старт четвертого, заключительного этапа «длинных» гонок сезона 2023 на подмосковной трассе Moscow Raceway. Лидер абсолютного зачета серии, а также победители и призеры в классах будут определены среди более чем пятидесяти экипажей.
В этом году три из четырех этапов четырехчасового марафона проходят на подмосковной трассе Moscow Raceway. Старт гонки в 15.00, финиш в 19.00. Вход зрителей на автодром будет доступен с 12.30 по московскому времени.
Финал сезона обещает стать ярким и запоминающимся как для зрителей, так и для команд. В данный момент ожидается участие около 30 экипажей в пяти классах. Хедлайнером гонки станет экипаж №26 команды G-Drive Racing во главе с Романом Русиновым, самым титулованным пилотом в пелотоне.
Российская серия гонок на выносливость – это триумф скорости и спортивного духа в лучших традициях Ле-Мана, а также настоящий парад самой разной, часто уникальной техники. Зрители увидят Mercedes AMG, Lamborghini Gallardo, Chevrolet Corvette, Marussia GT, KTM X-Bow, BMW М-серии, Porsche, Toyota Supra, Shortcut и множество других интересных машин.
Заявки продолжают поступать, но уже известно, что в финале серии примут участие ещё несколько новых экипажей: Семён Чернис и Сергей Чикунов на Mercedes E190 команды ClassicCar Racing (GT Light), Максим Васильев и Дмитрий Богатенков на Seat Cupra (GT Pro), а команда YADRO Motorsport впервые в истории участия в REC выставит на гонку сразу два своих автомобиля.
Второй пилот экипажа G-Drive Racing на спортпрототипе G01 пока не подтверждён. Более того, команда сообщила, что в гонке примет участие ещё один экипаж с именитым пилотом, но подробности пока держатся в секрете.
Анастасия Бендикова, директор спортивного клуба АСПАС, генерального организатора серии: «Всего в этом сезоне заявилось около 50 экипажей и более 100 пилотов. Серия активно развивается, привлекая всё больше участников, партнеров и зрителей. Финальный этап определит победителей и призеров серии во всех классах, экипаж-лидер абсолютного зачета серии, а также пилота, который наберет максимальное количество очков в личном абсолютном зачете REC.
На первый взгляд можно предположить, что в нашем соревновании может выиграть только пилот, который выступает в экипаже на самом мощном автомобиле, способном на постоянное лидерство на каждом этапе. Однако, чтобы подчеркнуть демократичность серии и особенность длинных гонок, уже перед финалом раскрываю секрет, что больше всего шансов на лидерство в личном зачете у пилотов GT Light, не самого «заряженного» класса серии.
Ведь «эндуранс» это не только превосходство в скорости и надежность техники, но и мастерство пилотов, постоянное участие в гонках и воля к победе».
В этом году каждый этап REC не просто соревнования, это настоящий праздник для всей семьи. 23 сентября на площадке рядом с паддоком вновь будет организована развлекательная программа: участие зрителей в предстартовой процедуре, прогулки по пит-лейн, экскурсии в боксы команд и по гоночной трассе, дрифт, гоночное такси, детский автослалом, полёты на вертолете и воздушном шаре, скейт-зона, дрифт-трайки, а также детская площадка, созданная страховой компанией «Росгосстрах Жизнь».
В программу впервые войдут тест-драйвы премиальных китайских марок автомобилей.
Для тех, кто не сможет приехать на автодром, как всегда будет организована прямая трансляция на каналах ТВ Старт и в группе РОСГОНКИ в VK.