Себастьен Лёб возвращается в серию Extreme E

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Себастьен Лёб, знаменитый французский гонщик, девятикратный чемпион мира по ралли, возвращается в серию Extreme E, где до прошлого года выступал за команду Льюиса Хэмилтона.

Сейчас он проведёт 7-й 8-й этапы сезона Extreme E за ABT Cupra, они пройдут 16 и 17 сентября на острове Сардиния и организованы совместно итальянским автоклубом ACI и региональными властями.

Себастьену предстоит заменить Нассера Аль-Аттийю в составе немецкой команды и вновь стать напарником шведской гонщицы Клары Андерссон. В июле он уже провёл одну гонку за эту команду, тогда это было его первое выступление во внедорожной электрической серии после того, как в прошлом году он стал её чемпионом.

Себастьен Лёб: «Здорово вернуться на Сардинию вместе с ABT Cupra и провести ещё две гонки. С нетерпением жду новой встречи с Кларой и со всей командой, ведь у меня остались очень приятные воспоминания после июльского этапа.

Тогда нам не удалось показать результаты, которых мы ожидали и, вероятно, заслуживали, поэтому приложим максимум усилий, чтобы на этот раз выступить лучше».

В июльских гонках, также проходивших на Сарднии, в которых Лёб впервые пилотировал машину ABT Cupra, команда заняла 6-е и 4-е места.