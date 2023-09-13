Себастьян Феттель допустил возвращение в Формулу 1

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Себастьян Феттель допустил своё возвращение в Формулу 1 в будущем. В интервью британскому телеканалу Sky Sports F1, которое было записано во время гоночного фестиваля «Формула Нюрбургринг» в Германии, четырёхкратный чемпион мира не стал исключать вариант, при котором он вновь выйдет на старт.

«Я не стану говорить нет, потому что этого не знаю, – ответил Себастьян на вопрос о возможном возвращении в Формулу 1. – Думаю, если опросить всех гонщиков, которые сначала ушли, а затем вернулись, то кто-то из них на вопрос о возвращении отвечал «Нет», а кто-то говорил «Я не знаю», но в конечном итоге все они вернулись. Поэтому я тоже не стану исключать такую возможность.

Вероятно, всё будет зависеть от того, когда мне поступит такое предложение, но очевидно, что время не бесконечно. Мне сейчас 36 лет, и я не могу сказать, что через десять лет вернусь. Возможно, я задумаюсь о возвращении, когда придёт для этого время, но решение будет зависеть от того, какие вызовы будут стоять передо мной. Сейчас же у меня нет таких мыслей».

Себастьян Феттель добавил, что может вернуться только на своих условиях, и точно не для того, чтобы на время заменить травмированного гонщика, как это могло произойти в начале 2023 года, когда Лэнс Стролл сломал руку.

«Я вернусь, только если сам этого захочу, а не потому, что кто-то получил травму и нужна замена, – продолжает Феттель. – По такой причине я точно не вернусь.

Сейчас моя шея точно не готова к высоким скоростям. Но в остальном всё в порядке – я в достаточно хорошей физической форме».