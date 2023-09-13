Том Маккалоу: Цель Aston Martin – вернуть второе место

Том Маккалоу, директор по развитию машины Aston Martin, рассказал о подготовке к Гран При Сингапура и целях британской команды на финальные гонки сезона.

Вопрос: Команда приезжает в Сингапур, заработав очки в шестнадцати Гран При подряд. Как вы оцениваете это достижение?

Том Маккалоу: Заработать очки шестнадцать раз подряд – задача непростая, и легко недооценить всю её сложность. Суть в том, что мы ведём борьбу с сильными командами, и при этом продолжаем расти – переезжаем на новую базу и набираем новых сотрудников. У нас много забот за пределами гоночных трасс.

Чтобы финишировать первым, сначала надо финишировать. Надёжность машины – одна из наших сильных сторон, а результативная серия говорит об умениях команды, Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо. Когда отрывы в борьбе за очки настолько минимальные, то требуется проявить много усилий, чтобы добиться результата.

Вопрос: До конца сезона остаётся всё меньше гонок. Команда продолжит обновлять AMR23?

Том Маккалоу: Мы придерживаемся неизменного пути развития машины уже 18 месяцев. Мы продолжим привозить на трассу новинки до конца года. Некоторые новинки уже были произведены какое-то время назад, а к тому моменту, как мы доберёмся до трассы, их появится ещё больше.

Европейская часть сезона завершена, но мы продолжиv привозить новинки, хотя это не так просто делать на выездных этапах. Нам приходится учитывать время доставки. Например, команда продолжит получать запоздавшие грузы вплоть до утра пятницы, а иногда бывает, что детали машины прибывают ещё позже. Это настоящий логистический вызов, ведь в некоторые страны привезти детали сложнее, но мы учитываем это при планировании.

Вопрос: Какие цели ставит команда на заключительные восемь этапов сезона?

Том Маккалоу: Цель состоит в том, чтобы постараться вернуть второе место в Кубке конструкторов. Учитывая высокую конкуренцию, это смелая цель. В Mercedes провели несколько сильных этапов, в Монце Ferrari провела свой самый сильный Гран При в сезоне. Мы надеемся стать конкурентоспособнее по мере возвращения на трассы с высокой прижимной силой.

На данной стадии сезона отрывы минимальные, поэтому всё зависит от того, кто привезёт больше новинок и лучше проведёт уик-энды.

Вопрос: Как повлияют изменения на трассе Марина-Бэй на ход гонки?

Том Маккалоу: На уникальных трассах, таких как в Сингапуре и Японии, приходится решать необычные задачи, что добавляет интереса инженерам и болельщикам. В Сингапуре никогда не знаешь, когда кто-нибудь заденет стену, что приведёт к появлению жёлтых, красных флагов или выезду автомобиля безопасности, поэтому подготовка к гонке требует учитывать эти повышенные риски.

Нужно заранее иметь готовый план, поэтому мы проводим расчёты для каждого круга гонки, если на нём на трассу выедет автомобиль безопасности. В Сингапуре автомобиль безопасности – обычное явление, поэтому к нему всегда нужно быть готовым. Самый простой вариант при выезде автомобиля безопасности – поехать в боксы за новыми шинами, но если потерять из-за этого много позиций, то это будет катастрофа.

Кроме того, изменилась конфигурация трассы. На третьем секторе убрали четыре медленных поворота, что должно снизить нагрузку на шины.

Вопрос: Насколько сложно привыкнуть к постоянной смене часовых поясов во время азиатских этапов чемпионата?

Том Маккалоу: Поскольку в Сингапуре ночной этап, мы продолжаем жить и спать по европейскому времени. Самая большая сложность связана с возвращением в отель на рассвете. Иногда после квалификации появляется соблазн подольше подумать о дополнительных сценариях на гонку, из-за чего возвращение в отель происходит слишком поздно при свете дня. Это сбивает режим сна.

В начале следующей неделе мы отправимся в Японию, и там уже предстоит иметь дело с разницей часовых поясов. При этом между гонками у нас много работы – подвести итоги Сингапура, подготовиться к Японии. Из-за большого количества работы адреналин не даёт уснуть и поддерживает тебя в тонусе.

Проблемы начнутся после Гран При Японии, когда мы вернёмся в домашний часовой пояс. После многих дней подряд в дороге сложно быстро восстановиться физически и морально.