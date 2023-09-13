В AlphaTauri протестировали систему динамической рекламы

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В AlphaTauri завершили успешные тесты системы динамической рекламы, разработанной британской компанией Seamless Digital, которая появится на машинах команды в следующем году. Ранее о применении таких дисплейных панелей сообщали в McLaren, и мы об этом рассказывали.

Seamless Digital специализируется на разработке систем динамической рекламы, применяемых в профессиональном спорте, они позволяют в режиме реального времени менять графическую и прочую информацию, которая выводится на дисплей.

Фабиан Врабетц, директор по маркетингу и коммуникациям AlphaTauri: «Мы рады тесному сотрудничеству с Seamless Digital, в рамках которого интегрируем их технологию динамической рекламы в наши машины и разделяем их видение новых способов привлечения болельщиков и взаимодействия с партнёрами команды.

Благодаря Seamless Digital перед нами открываются прекрасные перспективы, и теперь мы ведём поиск решений, которые позволят с максимальной эффективностью применять их технологии. Интенсивная программа испытаний, проводившаяся в течение 2023 года, завершена, наши инженеры были впечатлены тем, что сверхлёгкие дисплеи Seamless Digital никак не сказываются на аэродинамике машин, ведь это важное требование, которое необходимо учитывать в автоспорте».