Зак Браун: До решения CRB мы намеренно хранили молчание

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В начале сентября Совет FIA по признанию контрактов (CRB) подтвердил, что у McLaren приоритетное право на Оскара Пиастри, и что в 2023 году талантливый австралиец будет выступать именно за эту команду.

Это произошло ровно через месяц после того, как в Alpine объявили, что Пиастри в следующем сезоне заменит Фернандо Алонсо и станет новым напарником Эстебана Окона. Оказалось, у руководителей заводской команды концерна Renault были не вполне корректные представления о тех обязательствах, которые были у Оскара перед Alpine, что и подтвердили юристы CRB.

Однако Отмар Сафнауэр, руководитель Alpine F1, весь этот месяц настаивал, что у них законный контракт с Пиастри, подписанный в ноябре прошлого года, и уверял, что CRB обязательно встанет на их сторону.

В McLaren же избрали другую тактику: хотя уже было известно, что в конце 2022-го команда расстанется с Даниэлем Риккардо, никаких заявлений по поводу Пиастри не было до решения CRB.

«Шума было много, но мы вообще ничего не комментировали. Полагаю, правильнее было позволить событиям идти своим чередом и уже потом придать им какую-то окраску, – заявил Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, в интервью NBC Sports. – Если вспомнить все комментарии, сделанные Отмаром, то он всё подробно объяснял и ещё до заседания CRB говорил о том, насколько они уверены (в своей правоте). Думаю, он поставил себя в глуповатое положение.

Поэтому лучше всего было помалкивать, зато теперь, когда появилась конкретная информация, мы можем говорить обо всём. До того, как было обнародовано решение CRB, мы намеренно хранили молчание. Но теперь, когда все детали известны, стало понятно, что именно происходило. Мы знали, что в конечном итоге всё прояснится, и надо было просто дождаться решения проблемы, а не давать скоропалительные комментарии».

При этом McLaren Racing предстоит разбирательство по поводу ещё одной спорной ситуации, но уже в IndyCar, где они претендуют на услуги Алекса Палоу, прошлогоднего чемпиона серии. Но проблема в том, что в команде Chip Ganassi Racing считают, что 25-летний испанец должен продолжить выступать за них и в 2023-м.

Стороны продолжают попытки как-то договориться, и сейчас идёт уже второй раунд этих дискуссий, поскольку никому не хочется, чтобы дело дошло до судебного разбирательства. Когда у Брауна спросили, нет ли необходимости учредить в IndyCar орган, подобный CRB, он ответил: «Вердикт (по делу Пиастри) мы получили в течение недели. За всё время существования этого совета он собирался всего три раза, но, по-моему, в IndyCar подобная ситуация возникла впервые.

В общем, я не знаю, нужен ли там такой орган, ведь его услуги могут не понадобиться ещё 20 лет, но в Формуле 1 CRB работает неплохо».