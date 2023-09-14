Чжоу: Я рассматривал разные варианты, но хотел остаться

Перед началом гоночного уик-энда в Сингапуре команда Alfa Romeo подтвердила контракты с Валттери Боттасом и Гуаньюем Чжоу на 2024 год. На пресс-конференции FIA китайский гонщик рассказал некоторые подробности соглашения.

Гуаньюй Чжоу: «На данный момент у меня договорённости с командой на 2024 год. Что касается дальнейшего будущего, то, как вы знаете, команда работает над новым проектом [с Audi], поэтому мои планы на 2025-й и дальше будем решать уже в следующем году, учитывая все возможные варианты.

После того, как ранее многие команды объявили свои составы, мне стал очевиден мой вариант. В начале года я решил сосредоточиться на собственном пилотировании, а затем перед летним перерывом мы решили изучить доступные варианты. Конечно, варианты были, но я чётко дал понять, что хочу остаться в команде.

В этом году потребовалось немного больше времени, чем ожидалось, чтобы объявить о продлении контракта. Это было связано только с тем, что мы хотели учесть и согласовать все детали. С моей стороны всё было очевидно – продолжение сотрудничества с командой было моей приоритетной опцией. В Формуле 1 было мало свободных мест, а я доволен командой и группой инженеров, которые окружают меня.

Я принимаю участие в создании машины 2024 года – команда уже работает над этим проектом. Тот факт, что я остаюсь, позволит мне больше участвовать в этой работе, прилагать больше усилий. Мы с Валттери сделаем всё, чтобы команда двигалась в правильном направлении, устранила слабые стороны машины и сохранила сильные.

После того, как вопрос с контрактом был решён, можно сосредоточиться на работе. Я рад, что останусь в команде и продолжу выступать в Формуле 1, а в следующем году состоится мой домашний Гран При, который я жду уже два года».