Даниэль Риккардо о худших днях своей карьеры

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В подкасте Talking Bull Даниэль Риккардо говорил о худших днях своей карьеры…

Даниэль Риккардо: «Последний год в McLaren состоял из подъёмов и спадов. Я привык к успеху, к тому, что я быстр, что в знак одобрения меня хлопают по плечу. Моменты сомнений присутствуют всегда, но их было не так много, как в последний год моих выступлений за McLaren.

В какие-то минуты я понимал, что опустился слишком низко, но пытался адаптироваться и делать выводы.

Когда ты побеждаешь, это легко. Вы хотите отпраздновать успех, а не заниматься скучной «домашней работой», насладиться моментом, что совершенно справедливо. Но именно те дни, когда всё идёт не так, приносят максимум пользы.

Я считаю, что эти неудачи и заставили меня вернуться, попытаться найти способ их преодолеть. Это было сложное время, но оно помогло мне многому научиться».