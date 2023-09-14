Эстебан Окон: Цель – вернуться в десятку в Сингапуре

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Эстебан Окон со сдержанным оптимизмом оценивает шансы команды на Гран При Сингапура. В Alpine подготовили новинки к городскому этапу и рассчитывают, что они позволят решить проблемы со слабыми местами машины A523.

Эстебан Окон: «Мы сделаем всё возможное, чтобы хорошо провести уик-энд. Команда привезла в Сингапур довольно много новинок, которые в теории выглядят многообещающими. Наши сотрудники проделали выдающуюся работу, чтобы подготовить обновления к этому этапу. Мы рассчитываем, что новинки позволят решить проблемы с нашими слабыми местами и добиться от машины большей скорости.

Наши слабые стороны связаны с несколькими параметрами, например с балансом. Мы заметили, что на трассах определённого типа машина медленнее, чем на других. Мы хотим сгладить такие перепады в результатах. Например, в этом году в Монако мы отлично выглядели, чего нельзя сказать о трассе в Будапеште.

Мы надеемся, что благодаря новинкам будем в хорошей форме. Наша цель – вернуться в десятку в этот уик-энд».