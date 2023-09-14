Фредерик Вассёр: В Сингапуре многое зависит от гонщиков

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Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр рассчитывает на высокий результат команды в предстоящем Гран При Сингапура.

Фредерик Вассёр: «Мы отправляемся на трассу, которая очень сильно отличается от Монцы. На трассе Марина-Бэй необходима высокая прижимная сила, а также хорошо сбалансированная машина с высокой эффективностью на разгонах. Всё это нужно, чтобы гонщики уверенно себя чувствовали на трассе, зажатой между стенами.

Как и на других городских трассах, в Сингапуре многое зависит от гонщика. Мы долго готовились к этапу на симуляторе, и теперь критически важно, чтобы в тренировках Карлос Сайнс и Шарль Леклер проехали как можно больше кругов. Это поможет им раскрыть весь потенциал SF-23.

В Монце мы провели захватывающую гонку и добились позитивного результата. Команда хочет продолжить эту тенденцию в Сингапуре. Наша задача состоит в том, чтобы заработать много очков в этот уик-энд».