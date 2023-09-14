Гран При Сингапура: Изменения на трассе и зоны DRS

27

Накануне Гран При Сингапура в FIA рассказали об изменениях на трассе Марина-Бэй и подтвердили расположение трёх зон DRS.

По сравнению с прошлым годом изменилась конфигурация городского кольца. Вместо шестнадцатого, семнадцатого, восемнадцатого и девятнадцатого поворота появилась прямая.

Организаторы переложили асфальт на участке от начала прямой пит-лейна до шестого поворота, а также на участке от входа в четырнадцатый поворот до выхода из нового шестнадцатого поворота. Краска на пит-лейне заменена на противоскользящую.

По сравнению с 2022 годом изменилось расположение третьей зоны DRS. Точка замера интервала первой зоны DRS расположена в четвёртом повороте, а точка активации – через сорок восемь метров после пятого.

Точка замера интервала второй зоны DRS расположена в ста двух метрах перед тринадцатым поворотом, а точка активации – через семьдесят восемь метров после тринадцатого.

Точка замера интервала третьей зоны DRS расположена через сто пять метров после апекса семнадцатого поворота, а точка активации – на выходе из девятнадцатого поворота.