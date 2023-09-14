Haas F1 привезёт в Остин обновлённую машину

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Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер заявил в Сингапуре, что к этапу в Остине его команда готовит серьёзно доработанную машину с той же версией боковых понтонов и аэродинамического обвеса в целом, которую используют в Red Bull, а теперь и в Mercedes и Ferrari.

Гюнтер Штайнер: «Мы весь год занимались доработкой, но не могли добиться большего от текущей концепции машины. Это наша главная проблема. Стало понятно, что концепцию нужно менять и мы решили больше не биться головой о стену в ситуации, когда мы стоим на месте, а остальные прогрессируют.

В McLaren провели похожие изменения – и серьёзно прибавили. Мы решили поступить так же, а не тратить время и деньги на доработку той концепции, что использовали прежде. Прошлая машина уже не поедет быстрее, поэтому мы вложились в разработку новой версии».