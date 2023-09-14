Хаккинен: Я рад, что мне не нужно выступать в Сингапуре!

Мика Хаккинен, бывший гонщик Формулы 1 и двукратный чемпион мира, предложил свой прогноз на предстоящий Гран При Сингапура, а также рассказал о характерных особенностях городской трассы Марина-Бей, подчеркнув, что даже рад, что ему не приходится там выступать.

Предвижу, что в Сингапуре Mercedes и Aston Martin смогут показать более высокие результаты, чем в Монце. Тот факт, что городская трасса требует настроек на более высокую прижимную силу, скорее всего поможет и Льюису Хэмилтону, и Фернандо Алонсо, которые продолжают бороться за 3-е место в личном зачёте.

Соперничество между двумя самыми опытными гонщиками чемпионата, у которых на двоих девять титулов, обещает быть безумно интересным.

Гран При Сингапура проводится с 2008 года, и на этой трассе побеждали представители пяти разных команд. На счету гонщиков Red Bull и Mercedes по четыре победы, трижды выигрывала Ferrari и по одной победе у McLaren и Renault. Из гонщиков, выступающих в Формуле 1 сейчас, на вершину подиума в городе-государстве больше других поднимался Льюис – ему это удалось четыре раза.

Сингапур – очень интересная трасса, она требует прижимной силы высокого уровня, отличается очень неровным асфальтовым покрытием, и там очень велики нагрузки на тормоза и шины. Гонщикам тоже приходится нелегко, ведь температура воздуха превышает 30 градусов, а влажность – 80%. Всё усугубляется тем, что гонка часто длится 2 часа, это максимальная продолжительность Гран При, так что в Сингапуре пилотам необходима хорошая физическая подготовка.

По ходу гонки её участники так потеют, что теряют до 3 кг веса – в общем, я рад, что мне не нужно в ней выступать! На 62 кругах этого Гран При проверяется, кто из парней по-настоящему крепкий.

На трассе Марина-Бей нет места на ошибку, ведь достаточно малейшей оплошности, и машина окажется в стене, после чего на трассе появляется автомобиль безопасности. Каждый год по ходу Гран При Сингапура такое происходит как минимум один раз. Ещё один момент заключается в том, что потери времени на пит-лейн там около 25 секунд – это больше, чем на любой другой трассе, что только усложняет задачу стратегов команд.

Существенные изменения в этом году связаны с тем, что на круге стало на 4 поворота меньше, вместо 16-19 поворотов появилась прямая. Следовательно, нагрузки на тормоза и шины немного снизятся, а также это означает, что время прохождения круга сократится секунд на девять-десять.

Расстановка сил в чемпионате

Поскольку в чемпионате явно доминирует Макс Ферстаппен, то именно его стоит считать фаворитом и в этот уик-энд, и ему явно хочется добавить к списку своих достижений первую победу на сингапурской трассе. В прошлом году гонку выиграл Серхио Перес, а после победного дубля Red Bull Racing в Монце он постарается уверенно выступить и в этот уик-энд, чтобы упрочить своё положение на второй строчке личного зачёта.

На итальянской трассе, требующей минимальной прижимной силы, квалификацию выиграл Карлос Сайнс, гонщик Ferrari, но я думаю, что в Сингапуре картина изменится: особенности городского кольца будут на руку Mercedes и Aston Martin.

В Mercedes прикладывают максимум усилий, чтобы занять 2-е место в Кубке конструкторов, а для этого нужно, чтобы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл выступали как можно стабильнее.

Aston Martin опустилась в командном зачёте на строчку вниз, пропустив вперёд Ferrari, поэтому Фернандо Алонсо и Лэнсу Строллу предстоит принципиальная схватка с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом. Фернандо предельно мотивирован и будет стремиться вновь подняться на подиум, а поскольку он опережает Льюиса всего на 6 очков в споре за 3-е место личного зачёта, я думаю, что их соперничество станет одной из главных тем финальной стадии сезона.

Также надо помнить, что гонщики McLaren и Alpine уже поднимались на подиум в этом году, а в последнее время нас удивляет Алекс Элбон за рулём Williams. Он заработал очки в четырёх из семи предыдущих гонок, так что Williams под руководством Джеймса Ваулза добилась впечатляющего прогресса.

Наконец, в Монце Валттери Боттас заработал для Alfa Romeo одно очко, при этом швейцарская команда подготовила к Гран При Сингапура технические новинки в надежде добиться дальнейшего прогресса и опередить Haas F1 в Кубке конструкторов.