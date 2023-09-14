Магнуссен: Мы останемся примерно на том же уровне

Кевин Магнуссен признал, что возможности машины Haas не позволяют рассчитывать на очки даже в Сингапуре, хотя городская трасса по своим характеристикам существенно отличается от Монцы, где слабые стороны VF-23 проявились более чем заметно.

Кевин Магнуссен: «Думаю, наше выступление в Монце оказались самым слабым за весь сезон, там у команды было очень много сложностей и в квалификации, и в гонке. Но мы понимаем, что по ходу сезона отставали по темпам модернизации, хотя начали год более-менее достойно, и нам иногда удавалось зарабатывать очки.

Но теперь многие команды заметно прибавили, в том числе McLaren и Williams, тогда как мы только ожидаем, что сможем сделать шаг вперёд. Мы готовим ряд интересных новинок, вероятно, они появятся на нашей машине в этом году, и я очень этого жду.

Не готов подтвердить, что это будет B-версия шасси, но мы действительно постараемся внедрить немало новых компонентов, и это вселяет оптимизм. Надеюсь, мы представим их в Остине, хотя точно не могу сказать, когда команда планирует их внедрить. Надеюсь, это произойдёт достаточно скоро.

Но пока мы отстаём, и тот факт, что сингапурская трасса требует настраивать машину на высокий уровень прижимной силы, не так уж много для нас изменит. Думаю, мы останемся примерно на том же уровне. Тем не менее, в каждой гонке мы пытаемся использовать любой шанс, любую возможность – будь то появление автомобиля безопасности или что-либо ещё.

Мы понимаем, что возможности VF-23 не позволяет рассчитывать на очки, и всё-таки сделаем всё, что в наших силах».