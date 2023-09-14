Оскар Пиастри готов к дебютной гонке в Сингапуре

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В двух прошедших гонках после летнего перерыва McLaren заработала всего двенадцать очков. Гонщики британской команды Ландо Норрис и Оскар Пиастри рассчитывают на более результативный этап в Сингапуре.

Ландо Норрис: «Я очень рад возвращению в Сингапур. Этот одна из самых захватывающих трасс в календаре, но при этом одна из самых физически сложных. Наша машина классно выглядит в новой раскраске Stealth Mode, и я с нетерпением жду возможности увидеть её на трассе.

На прошлой неделе я вернулся на базу в Уокинг. Вместе с инженерами мы обсуждали наше выступление и результат в Монце. Мы продолжаем двигаться вперёд и надеемся и дальше стабильно зарабатывать очки».

Оскар Пиастри: «Мне всегда нравилось смотреть Гран При Сингапура, и теперь я с нетерпением жду свой дебют на трассе Марина-Бэй. На прошлой неделе я много работал на симуляторе, чтобы подготовиться как можно лучше. Тем не менее, это одна из трасс, по которой новичку нужно проехать самому, чтобы получить опыт.

В Сингапуре нас ждут непростые условия, связанные с высокой влажностью. Для меня это новый вызов, но к нему я тоже подготовился. Гонка может быть опасной – в прошлом мы уже видели, что произойти может всё, что угодно.

Наша машина получила немного другую раскраску на два предстоящих этапа – мне нравится. Надеюсь, мы вернёмся с хорошим результатом. Я готов к предстоящему уик-энду!»

Андреа Стелла, руководитель команды: «Мы направляемся в оживлённый город-государство Сингапур, где начнётся азиатская сдвоенная серия. В Сингапуре всегда проходят захватывающие гонки, а наша машина MCL60 будет представлена в слегка изменённой раскраске, созданной с нашими партнёрам из OKX.

Гран При Сингапура проходит в уникальных условиях: высокая влажность и смещённый график создают дополнительные сложности для команды и гонщиков. Мы много работали над развитием MCL60 и надеемся сохранить положительную динамику в последней трети сезона».