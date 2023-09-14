Состав Alfa Romeo не изменится

В Alfa Romeo подтвердили продление контрактов с Валттери Боттасом и Гуаньюем Чжоу на сезон 2024 года. Тео Пуршер останется одним из резервных пилотов.

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «Решение сохранить состав стало продолжением инвестиций в наш проект. В Формуле 1 ничего не меняется в одночасье, мы хотим сосредоточиться на стабильности и в переходный период продолжать строить нашу команду вместе.

Валттери и Чжоу – талантливые гонщики, они хорошо работают вместе и мотивируют друг друга. Валттери стал настоящим лидером команды, а Чжоу за последние два года добился значительного прогресса. Наша задача – предоставить им достойную машину.

Я рад, что Тео останется в команде в качестве одного из наших резервных пилотов. В этом году он проделал большую работу в этом году, причём не только в Формуле 2, где мы все будем поддерживать его в борьбе за титул в Абу-Даби, но и за кулисами, работая с командой на базе в Хинвиле».

Валттери Боттас: «Есть ощущение, что впереди интересное будущее, поэтому я счастлив и рад провести с командой следующий сезон. У нас хорошая атмосфера, я хорошо лажу с Чжоу, мы оба мотивируем друг друга добиваться большего.

За кулисами, в Хинвиле и за его пределами, идёт напряженная работа, и теперь, когда состав команды на следующий год определен, мы можем полностью сосредоточиться на прогрессе. Каждый наш шаг вперед — это шаг вперед в этом и следующем году, поэтому мы стремимся выкладываться по полной каждый раз, когда работаем на трассе и на базе».

Гуаньюй Чжоу: «Подписание нового контракта всегда добавляет уверенности. Я горжусь тем, что являюсь частью команды Alfa Romeo F1 и благодарен им за доверие: Я с первого дня усердно работаю и невероятно мотивирован.

У меня хорошие отношения с Валттери, мы оба тесно сотрудничаем с командой, чтобы вместе двигаться вперёд. Так же, я очень рад возможности наконец-то принять участие в гонке со своей командой в Китае, на глазах у моих земляков. Это будет великий момент, и я горжусь тем, что смогу разделить его со всеми, кто меня поддерживал».