Боттас: Поведение машины стало стабильнее

По итогам пятницы в Alfa Romeo назвали день первый день сингапурского уик-энда продуктивным – команда оценивала эффективность работы новинок, а также готовилась к квалификации и гонке.

Валттери Боттас (10-й): «В целом день сложился неплохо – собранная информация позволяет позитивно оценить работу новинок, привезённых командой в Сингапур. Чувствуется, что прижимная сила увеличилась, а поведение задней части машины стало стабильнее, так что модернизированная C43 производит хорошее впечатление.

Наш темп позволил добраться до первой десятки, но надо продолжать работу и постараться прибавить ещё, чтобы завтра, когда это будет действительно важно, бороться за хорошие позиции.

Задача на этот уик-энд – вновь заработать очки. Полагаю, если мы всё сделаем правильно, то шансы есть. Конечно, на такой трассе, где сложности с обгонами, очень большое значение имеют результаты квалификации».

Гуаньюй Чжоу (17-й): «Пилотировать на сингапурской трассе с новой конфигурацией кольца было интересно – мне понравились эти изменения, поскольку нагрузки немного снизились, а пилотировать стало веселее. Возможностей для обгонов тоже стало больше, но трудности по-прежнему остаются.

День сложился довольно гладко, мы смогли выполнить всю программу, хотя в первой сессии вообще не ездили на мягких шинах, а во второй провели один такой заезд, но круг получился не лучший.

Полагаю, мы всё-таки быстрее, чем можно судить по результатам. Если завтра удастся прибавить, то мы должны подняться на несколько позиций выше. Теперь нужно окончательно определиться с настройками и хорошо подготовиться к субботе.

В квалификации очень важно правильно выбирать момент выезда на трассу, чтобы была возможность подготовиться к быстрому кругу, учитывая, что на финальном секторе все машины будут собираться в плотную группу».