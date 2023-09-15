Гасли: Ожидаем, что сможем выступить лучше, чем в Монце

9

На итальянском этапе чемпионата гонщики Alpine финишировали далеко за пределами первой десятки, поскольку на скоростной трассе в Монце в полной мере проявились все недостатки машины A523. Но Пьер Гасли полагает, что в Сингапуре они смогут выступить всё-таки лучше, и этому способствуют особенности городского кольца Марина-Бей.

Пьер Гасли: «Мы ожидаем, что в Сингапуре сможем выступить немного лучше, чем в Монце, ведь понятно, что здесь и условия совсем другие, и характеристики трассы, на которой больше поворотов. Мы знаем, почему в Монце у нас были проблемы, знаем наши слабые стороны, но Марина-Бей по конфигурации всё-таки чуть ближе к Зандфорту, где мы были более конкурентоспособны.

В любом случае, нельзя сказать, что разница с предыдущим этапом будет очень заметная, но мы, безусловно, постарались максимально качественно подготовиться к Гран При Сингапура, поэтому полагаю, что здесь команда сможет побороться за очки.

Что касается изменений на трассе, то не думаю, что нам они помогут, ведь обычно чем больше поворотов, тем лучше для нас. Сингапурская трасса мне всегда нравилась именно потому, что она извилистая и техничная, а сейчас на ней стало на две шиканы меньше. Тем не менее, я думаю, что нас ждёт интересный уик-энд».