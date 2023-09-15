Хельмут Марко получил письменное предупреждение от FIA

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко получил официальное письменное предупреждение от FIA за комментарии в адрес Серхио Переса, сказанные после Гран При Италии.

В эфире телеканала Servus TV Марко объяснил культурными особенностями тот факт, что Серхио Перес не может показывать такие же результаты, как Макс Ферстаппен за рулём идентичной машины. В Формуле 1 осудили Марко, и австриец принёс извинения мексиканскому гонщику Red Bull Racing. Теперь же последовала реакция со стороны FIA.

«Мы можем подтвердить, что Хельмут Марко получил письменное предупреждение, – подтвердил представитель FIA британскому Sky Sports. – Ему напомнили, что в соответствии с Кодексом этики FIA он несёт ответственность как публичная фигура».