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Автоспорт

Хельмут Марко получил письменное предупреждение от FIA

Хельмут Марко получил письменное предупреждение от FIA

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко получил официальное письменное предупреждение от FIA за комментарии в адрес Серхио Переса, сказанные после Гран При Италии.

В эфире телеканала Servus TV Марко объяснил культурными особенностями тот факт, что Серхио Перес не может показывать такие же результаты, как Макс Ферстаппен за рулём идентичной машины. В Формуле 1 осудили Марко, и австриец принёс извинения мексиканскому гонщику Red Bull Racing. Теперь же последовала реакция со стороны FIA.

«Мы можем подтвердить, что Хельмут Марко получил письменное предупреждение, – подтвердил представитель FIA британскому Sky Sports. – Ему напомнили, что в соответствии с Кодексом этики FIA он несёт ответственность как публичная фигура».

Источник:www.f1news.ru

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