Хорнер: Знаю, что Хельмут Марко сожалеет о своих словах

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Лучшим из гонщиков Red Bull Racing на первой тренировке в Сингапуре был Макс Ферстаппен, тогда как Серхио Перес оказался только на 7-й строчке протокола. После завершения сессии руководитель команды Кристиан Хорнер прокомментировал её итоги, а также затронул ещё пару важных тем, имеющих отношение к Red Bull.

Кристиан Хорнер: «Эта трасса – одна из самых сложных для нас по ходу сезона, её характеристики не позволяют в полной мере проявиться достоинствам нашей машины, поэтому нам нужно действовать очень правильно, чтобы продолжить череду успешных гонок.

Насколько можно видеть, здесь быстры машины Ferrari, похоже, что McLaren и Mercedes тоже, так что результаты в этот уик-энд могут быть очень плотными. Сейчас самое важное – корректировать баланс машины в соответствии с изменениями состояния трассы, а оно улучшается очень быстро, поэтому гонщики должны к этому адаптироваться. Марина-Бей – не стационарная трасса, поэтому поверхность асфальта довольно грязная, но изменения к лучшему происходят стремительно.

Пока мы проверили, как работает резина составов Hard и Soft, а в следующей сессии продолжим следовать нашей программе.

Если говорить о новой конфигурации трассы, на которой стало меньше поворотов, то я не слышал от наших гонщиков каких-либо негативных отзывов. В целом похоже, что эти изменения органично вписались в городское кольцо и к тому же создают дополнительные возможности для обгонов».

Также Хорнера спросили, кому из гонщиков молодёжной программы Red Bull они собираются дать возможность поработать за рулём RB19 на тренировке.

«Понятно, что у нас есть несколько подходящих кандидатур в этой программе, но также с нами сотрудничают и другие гонщики, – ответил он. – Например, это Джейк Деннис, чемпион Формулы E, который активно работает на нашем симуляторе, а в этот уик-энд с нами Айзек Хаджар, выполняющий обязанности одного из резервных гонщиков. Так что вариантов несколько, но у нас ещё есть время, чтобы определиться, кто из гонщиков сядет за руль нашей машины».

Конечно, в ходе интервью телеканалу Sky Sports Хорнеру пришлось комментировать неприятную ситуацию, в которой оказался Хельмут Марко. Автоспортивному консультанту Red Bull уже пришлось принести извинения Серхио Пересу за свои высказывания, однако команда официально никак на них не отреагировала.

«Прежде всего эти комментарии были некорректными, Хельмут быстро это осознал и принёс извинения – как публично, так и лично Серхио. Думаю, человек продолжает учиться, даже если ему уже за 80, – сказал Хорнер. – Мы очень серьёзно и ответственно воспринимаем эту ситуацию, но Хельмут Марко не является сотрудником Red Bull Racing. Именно поэтому команда не сделала никаких заявлений.

Формально он сотрудник всей группы компаний Red Bull, а она сделала такое заявление в эфире телеканала ServusTV. И я знаю, что Хельмут сожалеет о сказанном, так что могу лишь повториться: учиться не поздно и в 80 лет. Разумеется, на предыдущей неделе мы также контактировали с руководством Формулы 1, но эта ситуация в большей степени имеет отношение к ним, а не к команде».