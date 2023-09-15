Леклер: Не думаю, что кто-то станет угрозой для Red Bull

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Перед началом гоночного уик-энда в Сингапуре Шарль Леклер назвал Red Bull Racing фаворитами этапа. И хотя Макс Ферстаппен считает, что у соперников есть хорошие шансы навязать им борьбу, Шарль не думает, что Ferrari в этот уик-энд повторит форму, которую демонстрировала на прошлом этапе в Монце.

Шарль Леклер: «Приятно было читать подобные высказывания, но я в это не верю. Думаю, Red Bull вновь будут сильнейшими в этот уик-энд, особенно в день гонки. Что касается квалификации, то, возможно, мы сможем приблизиться к ним, но не факт.

Я считаю, что на сингапурской трассе, которая требует настройки машины на высокую прижимную силу, у нас возникнет больше проблем, чем в Монце. Сомневаюсь, что кто-то может стать полноценной угрозой для Red Bull. Полагаю, они просто будут самыми быстрыми».

Вспоминая борьбу с напарником Карлосом Сайнсом в Монце за место на подиуме, Шарль сказал: «Нам обоим очень понравилось. Конечно, после финиша мы провели брифинг и всё обсудили, но ничего особенного. Как я сказал, нам обоим понравилось, но, полагаю, Карлосу понравилось меньше, чем мне!

Такая борьба идёт на пользу и гонщикам, и Формуле 1, ведь шоу становится только лучше».