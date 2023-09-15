Льюис Хэмилтон: Комментарии Марко неприемлемы

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После Гран При Италии в эфире телеканала Servus TV консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко объяснил культурными особенностями тот факт, что Серхио Перес не может показывать такие же результаты, как Макс Ферстаппен за рулём идентичной машины.

Широкая публика осудила Марко за такие комментарии, и австрийцу пришлось приносить извинения – сначала публично, а потом и лично Серхио Пересу. В Сингапуре мексиканский гонщик рассказал, что для него эта история осталась в прошлом, но Льюис Хэмилтон считает, что одних извинений недостаточно.

Льюис Хэмилтон: «То, что он сказал, совершенно неприемлемо. Пока мы говорим, что в нашем спорте нет места для какой-либо дискриминации, люди с таким статусом, лидеры, позволяют себе подобные комментарии, которые вредят нашему движению вперёд.

Думаю, подобный случай просто подчёркивает, сколько всего нам ещё предстоит сделать. На заднем плане многие пытаются бороться с подобными проявлениями, но трудно что-либо сделать, когда наверху есть люди с подобным мышлением, которое просто мешает нам прогрессировать. Но, честно говоря, я не удивлён.

Я не считаю, что в данном случае достаточно просто извиниться и сделать вид, что теперь всё в порядке. Нужно сделать что-то большее. Когда в команде кто-то, особенно гонщики, говорят что-то не то, у команд всегда есть люди, которые удаляют такие цитаты или, по крайней мере, делают публичные заявления, что команды не поддерживают такую точку зрения. Интересно, что в данном случае не было сделано ничего из этого.

Речь не о моей команде, мы так не работаем. Произошедшая история показывает, насколько важно продолжать делать ту работу, которую я стараюсь делать с командой и спортом. Нам ещё многое необходимо сделать, чтобы обеспечить более инклюзивную среду».