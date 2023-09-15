Мик Шумахер может продолжить карьеру в WEC?

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После того, как в Alfa Romeo решили оставить состав команды без изменений в 2024 году, шансы Мика Шумахера вернуться в Формулу 1 стали ещё более призрачными. Ещё может появиться вакансия в Williams, если там не станут продлевать контракт с Логаном Сарджентом, но это лишь теория.

В недавнем интервью Мик упоминал, что у него уже есть некий «план В», но не раскрыл никаких подробностей, однако немецкая пресса предполагает, что речь идёт о гонках на выносливость.

Якобы Брюно Фамен, вице-президент Alpine Motorsport, уже провёл предварительные переговоры с Сабине Кем, менеджером Шумахера, и пригласил Мика на тесты спортпрототипа A424, на котором заводская команда концерна Renault будет выступать в WEC в следующем году.

Хотя никаких официальных подтверждений пока нет, газета Bild уже предвкушает, что сын семикратного чемпиона мира получит возможность дебютировать в «24 часах Ле-Мана». Впрочем, рассуждать об этом пока рано, ведь даже если слухи соответствуют действительности, Мик может не захотеть менять гоночное амплуа, или ему что-то не понравится на тестах, или в Alpine по той или иной причине передумают – возможны варианты.

Подождём развития событий, но уже сейчас можно отметить, что выбор Alpine, вероятно, не случаен, ведь один из лучших друзей Мика – Эстебан Окон, и он вполне мог замолвить за него словечко перед новым начальством.