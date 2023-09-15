Сайнс: В Сингапуре мы будем не так быстры, как в Монце

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На прошлом этапе в Монце Карлос Сайнс завоевал поул и финишировал третьим в гонке, что стало для него лучшим результатом сезона. В Сингапуре гонщик Ferrari готовится к более сложному уик-энду.

Карлос Сайнс: «В нескольких предыдущих гонках я уверенно чувствовал себя за рулём, поскольку мы стали лучше понимать машину. Команда с первой тренировки подбирала правильные настройки, что позволяло чувствовать уверенность и постепенно прибавлять по ходу уик-энда.

В целом, в этом году я лучше понимаю машину и лучше пилотирую, а в двух-трёх предыдущих уик-эндах мне удавалось собрать вместе все составляющие, что и отражалось на результатах. Моя цель на вторую половину сезона заключается в том, чтобы показывать более стабильные результаты. Надеюсь, у нас будет больше таких уик-эндов и результатов, как в Монце.

Если реалистично оценивать наши шансы в этот уик-энд, то на этой трассе мы будем не так быстры, как в Монце. В этом сезоне у нас больше проблем на трассах с высокой прижимной силой по сравнению с трассами, на которых машину необходимо настраивать на низкую прижимную силу. В Сингапуре нет затяжных поворотов, наоборот, резкие 90-градусные, которые не очень хорошо подходят нашей машине.

В то же время в этот уик-энд ожидается жаркая погода, что приведёт к серьёзной нагрузке на шины. Нам придётся непросто, но посмотрим. В этом году расстановка сил постоянно меняется от гонки к гонке, поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий».