В Aston Martin продлили спонсорский контракт с AvaTrade

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Команда Aston Martin объявила о продлении контракта и расширении сотрудничества с компанией AvaTrade, предоставляющей на международном рынке услуги онлайн-брокера и работающей на шести континентах планеты.

В 2024 году логотипы AvaTrade станут более заметными как на машинах Aston Martin, так и на комбинезонах гонщиков, Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо.

Джефферсон Слэк, директор по маркетингу Aston Martin F1: «В начале этого года мы приветствовали AvaTrade в семье партнёров нашей команды и рады, что в компании не просто решили продлить наше сотрудничество, но и расширить его.

Технологии, процессы и инструменты, которые использует AvaTrade, чтобы сделать опыт биржевой торговли лучше, отражает методы, применяемые командой для достижения успеха на гоночных трассах. Мы готовимся продолжить работать с этой компанией, что позволит ей представить свои возможности на глобальной сцене».