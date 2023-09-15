В McLaren успели подготовить новинки только для Норриса

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Команда McLaren подготовила обновления машины к Гран При Сингапура. Новинки пока доступны в единственном экземпляре и появятся на MCL60 Ландо Норриса. Его напарник Оскар Пиастри получит обновления на следующем этапе в Японии.

Ландо Норрис надеется, что эти обновления помогут команде сделать такой же шаг вперёд, какой был сделан благодаря новинкам, которые были представлены в австрийском Шпильберге.

Ландо Норрис: «Мы надеемся, что эти новинки позволят нам сделать наибольший шаг вперёд со времён австрийских новинок. Очевидно, мы ещё не тестировали на трассе обновлённую машину, поэтому не хочу давать больших обещаний, пока не заставим работать машину должным образом, но новинки должны позволить нам сделать хороший шаг вперёд.

Команда много работала, чтобы привезти в Сингапур обновления хотя бы в единственном экземпляре. Остальные мы привезём в Японию, так что нас ждёт несколько захватывающих уик-эндов».

Гонщик McLaren добавил, что главная задача новинок – повысить эффективность машины на низких скоростях: «Иногда мы ставили новинки на машину, но они не показывали тех результатов, на которые мы рассчитывали. Так было до Австрии, но затем команда добилась большого прогресса, что даёт мне больше надежды.

Эти обновления связаны со скоростью машины на невысоких скоростях, и этим новинки отличаются от тех, что были в Австрии. Речь идёт о повышении общей производительности машины, а не о том, чтобы мне стало комфортнее за рулём».