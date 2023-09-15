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Автоспорт

Видео: Ферстаппен и Перес в гонке на поломоечных машинах

Видео: Ферстаппен и Перес в гонке на поломоечных машинах

Команда Red Bull Racing продолжает радовать весёлыми и необычными роликами с участием своих гонщиков. На этот раз Макс Ферстаппен и Серхио Перес вышли на старт импровизированной гонки за рулём поломоечных машин.

Трасса была проложена по территории сингапурского аэропорта Чанги рядом с Rain Vortex –  самым высоким в мире искусственным водопадом, расположенном в здании. Задача Макса и Серхио состояла не только в том, чтобы быстрее напарника проехать круг по трассе, но и в соответствии с предназначением техники, которой они управляли, убрать мусор и помыть полы.

Кому же досталась победа в этой необычной гонке? И какой приз вручили победителю? Ответы на все вопросы в этом ролике:

Источник:www.f1news.ru

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