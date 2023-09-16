Берра: Оптимальная стратегия – одна смена шин

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В пятницу в Сингапуре в Pirelli смогли оценить работу всех трёх составов сликов…

Симоне Берра, главный инженер: «Полезный день, мы собрали информацию о работе всех трёх составов на коротких и на длинных сериях кругов.

Условия на трассе менялись в обоих сессиях, что осложнило оценку разницы между составами. Как и ожидалось, мы наблюдали большую термическую деградацию составов, значительную – у Soft.

Новая конфигурация трассы позволила значительно уменьшить время прохождения круга. Изменения на третьем секторе немного облегчат контроль за трафиком в квалификации, хотя за этим всё равно придётся следить.

Если говорить о стратегии, то с учётом длины пит-лейн одна смена шин по-прежнему кажется оптимальной, а состав Hard сыграет важную роль».