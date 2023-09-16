Эстебан Окон: Нас ждёт ещё много работы

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В Alpine большие надежды связывали с обновлениями машины, подготовленными к этапу в Сингапуре. Во второй тренировке Эстебан Окон и Пьер Гасли показали тринадцатое и восемнадцатое время соответственно и признали, что ещё многое нужно сделать, чтобы A523 стала быстрее.

Эстебан Окон (13-й): «Здорово вернуться и вновь пилотировать по улицам Сингапура на действительно классной и захватывающей трассе. Мы провели продуктивную, но очень жаркую пятницу – в рамках нашей программы предстояло многое сделать.

Во-первых, я получил полезный опыт, проехав по немного изменённой конфигурации трассы и протестировав новинки. На этой стадии я могу сказать, что нас ждёт много работы в третьей тренировке перед квалификацией, поскольку нужно найти способ прибавить.

Мы можем добиться от машины большего, и я сам могу проехать лучше. Надеюсь, мы соберёмся и окажемся на более высокой позиции в квалификации».

Пьер Гасли (18-й): «Всегда приятно приезжать в Сингапур и выступать на великолепной трассе Марина-Бэй. Жара и влажность дают о себе знать в кокпите, но это одна из сложностей гонок здесь.

Сегодня у нас был напряжённый день, поскольку многое нужно было протестировать. Команда привезла несколько небольших обновлений, поэтому было важно оценить их аэродинамическую эффективность.

Если говорить о скорости, то нам ещё предстоит поработать. Нам нужно поработать с настройками, поскольку есть несколько областей, в которых мы определённо можем прибавить завтра.

Мне понравилась новая конфигурация. Интересно, как изменения повлияют на ход гонки и поспособствуют ли большему количеству обгонов».