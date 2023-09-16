Ферстаппен и Сарджент получили предупреждения

Стюарды Гран При Сингапура рассмотрели многочисленные блокировки во время квалификации и вынесли несколько предупреждений и денежных штрафов командам.

Логан Сарджент получил первое в сезоне гоночное предупреждение за блокировку Лэнса Стролла в восьмом повороте. Команда Williams оштрафована на пять тысяч евро за то, что заранее не предупредила своего гонщика по радио о приближавшемся Стролле.

Макс Ферстаппен получил первое в сезоне гоночное предупреждение за то, что он слишком долго стоял на выезде из пит-лейн, блокируя находящихся сзади гонщиков.

За блокировку Юки Цуноды в третьем повороте Макс получил второе гоночное предупреждение, а команда Red Bull Racing оштрафована на пять тысяч евро за то, что заранее не предупредила своего гонщика по радио о приближавшемся Цуноде.

Что касается блокировки Ферстаппеном Логана Сарджента в семнадцатом и восемнадцатом поворотах, то стюарды не усмотрели в действиях действующего чемпиона мира нарушений.