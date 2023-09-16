Формула E: Эдоардо Мортара ушёл из Maserati

Эдоардо Мортара ушёл из команды Формулы E, за которую выступал с 2017 года. В то время она называлась Venturi, а с прошлого года, получив заводскую поддержку итальянской компании Maserati, стала называться Maserati MSG Racing.

Сезоны 2021-го и 2022 гг. была лучшими в карьере швейцарского гонщика, он тогда занял 2-е и 3-е места в личном зачёте, однако в этом году результаты были хуже – ему даже ни разу не удалось подняться на подиум.

«За предыдущие шесть лет я проделал долгий путь и считал за честь всё это время представлять нашу команду, – сказал Мортара, подводя итог этого важного периода своей карьеры. – С 2017 года мы многое испытали вместе, были и успехи, и неудачи, на которых мы учились, росли и стали конкурентоспособным коллективом, боровшимся за за победы в гонках и чемпионатах. Я горжусь, что сыграл в этом свою роль.

Хочу поблагодарить команду за доверие и поддержку и желаю ей всего наилучшего в будущем».

В Maserati MSG Racing также поблагодарили 36-летнего гонщика за сотрудничество: «На протяжении этих шести прекрасных лет его вклад в работу команды был невероятно важным, и теперь остаётся только пожелать ему успехов в его будущих начинаниях».

О своих планах на 2024 года Мортара пока не рассказывал, но ожидается, что уже в ближайшие недели команда Maserati назовёт имя гонщика, который займёт его место и станет новым напарником Макса Гюнтера.