Хорнер: Проблемы связаны с программным обеспечением

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В субботу Макс Ферстаппен по ходу 3-й тренировки в Сингапуре очень расстраивался из-за сбоев в работе трансмиссии – его настолько не устраивало, как переключаются передачи, что он категорично заявлял: «Эту машину невозможно пилотировать!»

Но Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, надеется, что инженеры команды во всём разберутся и успеют подготовить машину двукратного чемпиона мира к квалификации.

Кристиан Хорнер: «Проблемы связаны с работой программного обеспечения и настройками электроники, поэтому их необходимо правильно скорректировать. Наши специалисты сейчас этим занимаются, и можно надеяться, что мы сможем предоставить Максу машину, где передачи будут нормально переключаться и вверх, и вниз.

Вряд ли что-то может помешать с этим разобраться, работа идёт – сейчас команда уделяет этому максимум внимания. На этой трассе наши соперники показывают очень высокие скорости, но это было вполне ожидаемо, так что тем более мы должны в полной мере использовать потенциал машины.

Характеристики трасс подобного типа с их 90-градусными поворотами не лучшим образом подходят RB19, мы это уже видели и в Монако, и в Азербайджане, хотя те гонки нам всё-таки удалось выиграть, но соперничество было исключительно острым.

Квалификация в Сингапуре обещает быть очень интересной, и чтобы претендовать на высокие позиции, необходимо проехать круг идеально. Мы всё-таки верим, что сможем хорошо провести и квалификацию, и завтрашнюю гонку».