Карлос Сайнс: Наша цель – выиграть гонку

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Карлос Сайнс на втором этапе подряд завоевал поул, показав лучшее время в квалификации Гран При Сингапура. Его напарник Шарль Леклер, как и две недели назад в Монце, стартует третьим. Если на прошлом этапе гонщики Ferrari невысоко оценивали свои шансы на победу, то в Сингапуре настроены более оптимистично

Карлос Сайнс (1-й): «Как и в Монце мы быстры с первой тренировки. Я чувствовал себя очень уверенно во всех сессиях, и в финале квалификации мне удалось сложить вместе быстрый круг. Я просто сосредоточился на том, чтобы не допустить ни одной ошибки в решающей попытке. В Сингапуре обычно всё получается, если чисто проезжаешь круг.

Наша машина очень хороша на определённых трассах и в определённых условиях. Благодаря коротким апексам и быстрым сменам направления движения, наша машина выглядит быстрой в этот уик-энд.

Мы знаем, что гоночный темп – наша слабая сторона, и мы обычно платим за это цену. Но я считаю, что команда отлично поработала в последние несколько недель, чтобы лучше понимать машину. Мы определённо добились некоторого прогресса, но при этом учитываем, что эта трасса всегда хорошо подходила Ferrari.

В гонках Mercedes обычно быстрее нас, и завтра у них будет другая шинная стратегия, так что предстоит следить за ними. Но я всё же больше буду сосредоточен на своей гонке и на том, чтобы хорошо проехать первый отрезок, а затем отрезок на Hard. Наша цель – выиграть гонку».

Шарль Леклер (3-й): «Очень сложная квалификация, как и всегда, но сегодня было ещё сложнее из-за перегрева шин. Всегда приходится искать баланс между первым и последним сектором.

Борьбы очень плотная, а гонщики Mercedes были особенно быстры сегодня. К сожалению, мне немного не хватило, чтобы отыграть ещё пару позиций. Карлос отлично сработал, и мы завтра стартуем с первого и третьего места.

Нет сомнений, что в гонке физические нагрузки станут одной из проблем, но главное, что до этой минуты мы демонстрировали очень хорошую скорость.

Мы не ожидали, что окажемся конкурентоспособны на такой трассе, но оказались. Это хороший знак на будущее».