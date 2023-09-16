Ландо Норрис: Мы добились неплохого прогресса

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В Сингапур команда McLaren привезла технические новинки в единственном экземпляре, которые установили на машину Ландо Норриса. Британский гонщик показал шестое время во второй тренировке и остался доволен скоростью MCL60.

Его напарник Оскар Пиастри закончил тренировку на пятнадцатой позиции и признал, что перед квалификацией ещё предстоит поработать с настройками.

Ландо Норрис (6-й): «Думаю, мы неплохо провели пятницу. Было здорово получить новинки – в данный момент всё складывается позитивно, и мы добились неплохого прогресса.

Я считаю, что новинки принесли нам то, что мы и ожидали, так что отличная работа команды. У нас неплохой темп, хотя мы не так быстры, как Ferrari. Тем не менее, мы участвуем в борьбе за хорошие позиции».

Оскар Пиастри (15-й): «Первый день в Сингапуре окончен. Я многому научился. Трасса сложная, и я считаю, что нам есть над чем поработать – как с настройками, так и с моим пилотированием. Теперь у меня больше опыта, поэтому завтра мы будем в лучшей форме, но ещё многое предстоит сделать».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Если не считать ящериц на трассе, то первый день в Сингапуре прошёл без проблем для обоих гонщиков. Мы выполнили намеченную программу, которая была посвящена тестированию аэродинамических новинок, и оценили шины перед гонкой.

Команда довольна собранной информацией. Я благодарю всех, кто работает на базе и на трассе, и приложил много усилий, чтобы новинки появились на машине Ландо в этот уик-энд.

Если оценивать нашу конкурентоспособность, то машина выглядит довольно быстрой, и мы постараемся сделать всё возможное, чтобы заработать много очков.

Оскар отлично справился на новой трассе, прибавляя с каждым кругом. Завтра будет больше».