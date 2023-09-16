Лиам Лоусон: Я пока только учусь

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Этап в Сингапуре – только третий в карьере Лиама Лоусона в Формуле 1, но при этом новозеландский гонщик прошёл в финал квалификации, опередив напарника, и при этом переживает, что не смог подняться выше 10-й позиции.

Лиам Лоусон (10-й): «Разумеется, очень здорово, что я прошёл в финал квалификации, однако мы не в полной мере использовали потенциал машины, и с этим ещё надо разобраться. Жаль, что Юки это не удалось, ведь AT04 способна на неплохую скорость, и казалось, что напарнику вполне комфортно за рулём.

Я тоже проехал круг хуже, чем мог, поскольку не удалось нормально прогреть резину, и в последней попытке не было ощущения, что сцепление с трассой стало лучше. Кроме того, на последнем секторе возникли проблемы с трафиком, так что сложности были.

Я рад, что добрался до третьей части квалификации, но потенциально мы могли бы подняться на более высокую позицию. Впрочем, я пока только учусь, и результаты будут расти. Сегодня всё сложилось неплохо, но самый важный день – воскресенье. Я стартую с 10-й позиции, а гонка будет длиться два часа, это много, и поэтому придётся трудно.

Наша задача – постараться в максимальной степени раскрыть потенциал машины и провести гонку так, как нужно нам».

Юки Цунода (15-й): «Я допустил ошибку, в 14-м повороте заблокировал тормоза. Очень жаль, приношу извинения команде, я очень расстроен, ведь машина способна на отличный темп. Посмотрим, как всё сложится завтра, но я приложу все усилия, чтобы заработать очки».

Джоди Эггинтон, технический директор: «Похоже, на этой трассе нам удалось сделать заметный шаг вперёд. Это позитивный момент, и теперь надо всё проанализировать, чтобы подготовиться к этапу в Сузуке, ведь японская трасса более стандартная по своим характеристикам.

Если говорить о сегодняшней квалификации, то мы считаем, что скорость машины позволяла обоим гонщикам пройти в финальную сессию. У AT04 всё было хорошо и с темпом, и с балансом, поэтому была возможность бороться за более высокие позиции.

Однако Юки во второй сессии не смог показать время в первой попытке, а во второй оказался за пределами трассы – очень жаль, ведь в первой сессии он был быстрым и вполне мог бороться за выход в финал.

Лиам провёл квалификацию лучше и добился неплохого прогресса. Наградой ему стал выход в финал, это приятно видеть, ведь он впервые пилотировал на этой трассе машину Формулы 1.

В пятницу мы показали неплохой темп на длинных сериях кругов, и завтра этим надо воспользоваться. Надо быть готовыми использовать все возможности, чтобы Юки продвигался вперёд. В целом позитивные моменты есть, но воскресенье – самый важный день уик-энда, поэтому надо постараться выполнить стоящие перед нами задачи».