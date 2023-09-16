Лиам Лоусон: На этой трассе сложно оценить новинки

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Во второй тренировке в Сингапуре Лиам Лоусон показал 12-е время, а его напарник по AlphaTauri Юки Цунода – 16-е…

Лиам Лоусон (12-й): «Сегодня было сложно, но это нормально на уникальной трассе. Мне здесь нравится, я многому учусь. Интересно пилотировать ночью при свете прожекторов. Завтра нужно максимально выложиться в третьей тренировке, но пока всё идёт нормально. Мы постепенно наращивали темп, а завтра ещё прибавим.

На этой трассе сложно оценить новинки – эффект будет не так заметен, но машина определенно стала лучше. Теперь нужно понять, как максимально использовать этот потенциал».

Юки Цунода (16-й): «В целом, все прошло хорошо. Во второй сессии было заметно падение сцепления на Soft, по сравнению с Medium я не почувствовал большого прироста, теперь нам нужно найти причину.

В Сингапуре уникальная трасса, здесь сложно понять, как работают наши новинки. Машина ведёт себя лучше, особенно её задняя часть, но окончательно всё можно будет оценить в квалификации. С нетерпением жду завтрашнего дня».