Магнуссен: На длинных сериях всё еще не хватает темпа

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Хотя Haas F1 не привезла в Сингапур ни одной новинки, и машина VF-23 точно такая же, как была на предыдущем этапе сезона, по крайней мере на тренировках гонщики американской команды выглядели более-менее неплохо – Кевин Магнуссен показал 9-е время, а Нико Хюлкенберг – 11-е. Всего они проехали за две сессии 92 круга по городской трассе Марина-Бей.

Кевин Магнуссен (9-й): «На одном быстром круге с небольшой топливной нагрузкой всё было хорошо, но с полным баком нам по-прежнему не хватает темпа. Именно этой проблеме мы уделяем основное внимание – как всегда в этом году.

Дефицит темпа проявляется именно на длинных сериях кругов, и мы стараемся с этим разобраться. Марина-Бей – одна из тех трасс, где обгонять сложнее, поэтому важно стартовать поближе к первым рядам. Надеюсь, мы сможем хорошо провести квалификацию и пробьёмся на достаточно высокую позицию».

Нико Хюлкенберг (11-й): «На тренировках мы, как обычно, собирали необходимую информацию о трассе и о поведении машины. Мы экспериментировали с настройками и проехали несколько неплохих серий кругов, так что теперь надо проанализировать большой объём данных.

Думаю, в квалификации мы должны выступить достаточно конкурентоспособно, но в гонке нас ждут сложности. С новой конфигурацией трассы мы проезжаем круг быстрее, и я предвижу, что результаты вновь будут очень плотные, поэтому даже небольшая разница в скорости может заметно сказаться.

Поскольку здесь трудно обгонять, хочется выступить в квалификации как можно лучше».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Тренировки прошли неплохо, мы выполнили всю программу, и похоже, что машина на этой трассе работает немного лучше. Но спешить с выводами не хочется, и ещё предстоит понять, как машина справляется с длинными сериями, поскольку сегодня было невозможно проехать больше 8 или 9 кругов подряд.

В любом случае нам удалось добиться некоторых улучшений, однако это всего лишь первый день уик-энда».