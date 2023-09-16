Шарль Леклер: Соперники ещё не показали свой темп

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Карлос Сайнс возглавил протокол второй сессии свободных заездов Гран При Сингапура. Подтвердил высокую скорость Ferrari Шарль Леклер, уступивший напарнику всего 0,018 секунды. Гонщики Скудерии позитивно оценивают итоги первого дня гоночного уик-энда и рассчитывают на высокий результат в квалификации.

Карлос Сайнс (1-й): «Позитивная пятница. С первого же круга первой тренировки машина была в оптимальном рабочем диапазоне, поэтому во второй сессии мы сосредоточились на поиске более тонких настроек.

Я ожидаю, что завтра состояние трассы улучшится, поэтому сцепление с асфальтом тоже вырастет. Посмотрим, насколько наши соперники и мы сами сможем прибавить в квалификации».

Шарль Леклер (2-й): «Довольно хороший день. Машина выглядит конкурентоспособнее, чем мы ожидали на этой трассе, но не стоит расслабляться, поскольку я считаю, что соперники ещё не показали свой истинный темп.

Мы продолжим работать над оптимизацией баланса. Я уверен, что завтра удастся ещё прибавить».