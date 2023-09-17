80 минут до старта: Комментарий Лиама Лоусона

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В Сингапуре Лиам Лоусон впервые в карьере смог пробиться с финал квалификации – и надеется заработать первые очки…

Лиам Лоусон: «Нас ждёт очень продолжительная гонка, и на всём её протяжении на этой трассе необходимо сохранять максимальную собранность. При этом у меня приподнятое настроение, и я немного волнуюсь.

Разумеется, главная цель состоит в том, что мы должны постараться заработать очки, но для этого нужно в полной мере использовать все возможности, какие только могут представиться. Посмотрим, в какой мере нам удастся выполнить эти задачи».