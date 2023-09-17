Джейм Ваулз: Я думаю о будущем

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Джеймс Ваулз только в этом году возглавил Williams, и первые успехи уже налицо, но, по его словам, это только начало.

«Я готов отказаться от перспектив чего-то добиться в этом году за счёт участия в гонке модернизаций, чтобы получить возможность сделать шаг вперёд в 2024-м, а в 2025-м получить ещё один шанс и добиться более серьёзного прогресса, – заявил руководитель Williams в интервью официальному шансу чемпионата. – Я думаю о будущем. Мне не интересно в каждый уик-энд сражаться за последний призовой балл, как это происходит сейчас.

Намного больше меня интересует перспектива стать командой, которая в будущем поднимется на более высокие позиции. В условиях бюджетных ограничений невозможно делать две эти вещи одновременно – у вас нет возможности улучшать текущую ситуацию в чемпионате и одновременно заниматься радикальными реформами. А мы занимается именно радикальным реформированием команды. Это как бросить гранату: сначала надо разрушить систему, чтобы потом её восстановить и сделать намного лучше.

Поэтому я готов пожертвовать этим сезоном, чтобы продолжить движение вперёд. Только так можно заложить фундамент, на котором потом будут все структуры будут выстроены правильно. Но это означает, что сейчас мы не можем поддерживать такие же темпы модернизации техники, как другие команды.

Но могу лишь повторить то, что я говорил ещё до того, как занял эту должность: я прихожу в команду не ради прогресса в 2023 или 2024 году, и даже не в 2025-м. Я здесь для того, чтобы выстроить структуры и системы, которые позволят этой команде работать в следующие 10 лет как минимум. Я сразу поставил условие: если речь идёт именно об этом, тогда я тот человек, кто Williams нужен. Если нет, то это не ко мне.

Все со мной согласились, ведь если вы хотите добиться реальных успехов – а свою задачу я понимаю именно так – надо действовать именно таким образом».