Фернандо Алонсо: Нужно реалистично оценивать шансы

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Фернандо Алонсо вышел в финал квалификации Гран При Сингапура, где показал седьмое время. Его напарник по команде Aston Martin Лэнс Стролл серьёзно разбил машину, но избежал травм, и в гонке стартует последним.

Фернандо Алонсо (7-й): «Я рад, что Лэнс в порядке. Мне удался хороший круг в финале. Я сказал команде по радио, что будет сложно улучшить время, даже если бы продолжал попытки всю ночь!

В третьей тренировке у нас возникли небольшие проблемы: мы выглядели недостаточно конкурентоспособными, поэтому многое изменили в машине, чтобы прибавить в квалификации. Вероятно, этого оказалось недостаточно.

Завтра предстоит долгая, но интересная гонка. Необходимо максимизировать любую возможность, но при этом оставаться реалистами – впереди стартует много быстрых машин, а мы не на привычных позициях. Я постараюсь отыграть несколько мест, но предстоит сложная гонка».

Лэнс Стролл (20-й): «Я в порядке, но расстроен, поскольку впереди много работы – в боксах и на трассе.

В квалификации машине не хватало сцепления с трассой. Круг выезда из боксов перед финальной попыткой получился плохим из-за трафика. Я начал круг в нескольких секундах позади Пьера Гасли, так что всё получилось не так, как мы планировали.

Когда я понял, что не улучшаю свой результат, то начал атаковать изо всех сил в последнем повороте в попытке отыграть дополнительное время – и в этот момент всё пошло не так. Посмотрим, что мы сможем сделать в завтрашней гонке».